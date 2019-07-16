В Свердловской области на нацпроекты планируется выделить 32 млрд рублей
На первом заседании рабочей группы по контролю за ходом реализации нацпроектов, которое прошло 16 июля в Екатеринбурге, стало известно о том, что областные власти планируют выделить около 33 млрд рублей на национальные проекты на территории Свердловской области, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Информация о выделении 32,8 млрд была озвучена спикером Людмилой Бабушкиной, которая провела первое заседание рабочей группы.
Я сегодня обратила внимание всех ее членов и руководителей подгрупп на то, что наша задача заключается не только в контроле, но в первую очередь в оказании помощи, от нас муниципалитеты и главы ожидают именно помощь и поддержку,отметила Бабушкина.
Для реализации национальный проектов федеральное правительство предлагает регионам выгодную схему софинансирования — 95% денежных средств выделяются из федерального бюджета, оставшиеся 5% вкладывает областной, краевой или республиканский бюджет. Также на заседании рабочей группы было решено провести мониторинг законодательства субъектов на предмет эффективности содействия реализации национальных проектов.