В Свердловской области на развитие спорта направят дополнительные 208 млн рублей

Выделенные средства будут направлены «Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» для финансирования первого в истории страны Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдёт в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. Также средства направят на подготовку к Универсиаде-2023, а также на приобретение оборудования для спортивных сооружений.