В Свердловской области на развитие спорта направят дополнительные 208 млн рублей
Областное правительство внесло поправки в региональный бюджет, которые предполагают увеличение финансирования физкультуры и спорта, сообщает департамент информационной политики.
Выделенные средства будут направлены «Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» для финансирования первого в истории страны Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдёт в Екатеринбурге в сентябре 2019 года. Также средства направят на подготовку к Универсиаде-2023, а также на приобретение оборудования для спортивных сооружений.
Благодаря нашей работе по оптимизации бюджетных средств, нам удалось их перераспределить между главными распорядителями и выделить приоритетные расходы, в числе которых мероприятия по подготовке к Универсиаде,пояснила замгубернатора, свердловский министр финансов Галина Кулаченко.
Отмечается, что на подготовку к Универсиаде потребуется 100 млрд рублей. На эти деньги планируется построить Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и улучшить транспортную инфраструктуру. Право на проведение спортивного мероприятия международного уровня Екатеринбург получил 2 июля.