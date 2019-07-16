В Свердловской области с начала года построили 704 тысячи квадратных метров жилья
Сегодня, 20:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Регион продолжает сохранять высокие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья, с начала года построено 704 тысячи квадратных метров, сообщает правительство региона.
Основная часть нового жилья строится в столице Урала, там за шесть месяцев текущего года сдано 235 тысяч квадратных метров. В Свердловской области только за месяц сдано 135 тысяч квадратных метров.
На втором месте расположился Сысертский ГО, там за полгода введено в эксплуатацию 64 тысячи квадратных метров недвижимости.
Третью строчку рейтинга темпов строительства заняла Верхняя Пышма, на четвертом месте — Белоярский, на пятом — Березовский.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле подорожали земельные участки.
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