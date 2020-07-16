НТТС судится с Нижнетагильским ВГОКом из-за заложенности в 2,1 миллиона рублей
Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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В Арбитражный суд Свердловской области подан иск от МУП НТТС к Нижнетагильскому ВГОКу о взыскании задолженности на сумму 2,1 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору энергоснабжения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Предварительное заседание по делу назначено на 17 июля. На момент публикации материала комментарии от сторон получить не удалось.
Напомним, 8 июля Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по иску АО «Энергосбыт плюс» к ОАО «ВГОК». По решению суда, комбинат должен погасить долг перед компанией за электроэнергию в размере 74,3 миллиона рублей.Ранее ОАО «МРСК УРАЛА» отсудило у комбината 35 миллионов рублей и 20 тысяч госпошлины.
В 2018 году стартовала процедура наблюдения в рамках банкротства ВГОКа. На начало 2020 года сумма задолженности перед кредиторами у предприятия превысила 2,7 миллиарда рублей.
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