НТТС судится с Нижнетагильским ВГОКом из-за заложенности в 2,1 миллиона рублей

Предварительное заседание по делу назначено на 17 июля. На момент публикации материала комментарии от сторон получить не удалось.

Напомним, 8 июля Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по иску АО «Энергосбыт плюс» к ОАО «ВГОК». По решению суда, комбинат должен погасить долг перед компанией за электроэнергию в размере 74,3 миллиона рублей.Ранее ОАО «МРСК УРАЛА» отсудило у комбината 35 миллионов рублей и 20 тысяч госпошлины.