Обследование комплекса Нижнетагильского завода-музея обойдется в 5,5 млн рублей

Ансамбль НТМЗ имеет сложную форму и рельеф, так как включает в себя прохождение гидротехнических каналов. В комплекс входят: памятник доменного, прокатного, механического, кузнечного и мартеновского и энергоцеха, памятник штангового корпуса, заводской конторы, здание конюшен, пожарной части и заводского театра.

Согласно техническому заданию в состав и объем услуг входит: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические исследования и кадастровые работы. Заказчиком выступает «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Заявки принимаются до 8 августа.