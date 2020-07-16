Обследование комплекса Нижнетагильского завода-музея обойдется в 5,5 млн рублей
Администрация Нижнего Тагила ищет исполнителя для обследования территории объекта культурного наследия «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода». Начальная цена контракта — 5,5 миллиона рублей.
Ансамбль НТМЗ имеет сложную форму и рельеф, так как включает в себя прохождение гидротехнических каналов. В комплекс входят: памятник доменного, прокатного, механического, кузнечного и мартеновского и энергоцеха, памятник штангового корпуса, заводской конторы, здание конюшен, пожарной части и заводского театра.
Согласно техническому заданию в состав и объем услуг входит: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические исследования и кадастровые работы. Заказчиком выступает «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Заявки принимаются до 8 августа.
Решение о реконструкции музея-заповедника до 300-летнего юбилея города было принято в ноябре 2017 года. Данный проект подписал глава города Владислав Пинаев. Так, в августе 2018 года музей-заповедник, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, был передан в оперативное управление Нижнему Тагилу для начала ремонтных работ.