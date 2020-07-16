«УБТ-Уралвагонзавод» потратит на охрану предприятия более 4,6 миллиона рублей
АО «УБТ-Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле объявил аукцион по поиску охраны для предприятия. Стоимость контракта составляет более 4,6 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.
Согласно условиям контракта, исполнительно должен организовать и обеспечить оказание услуг по охране. Также при необходимости он должен предоставить дополнительные услуги по охране грузов и материальных средств, усилить контроль, выставив дополнительные посты, изменить режим их работы или вывести на дежурство дополнительных сотрудников.
Договор вступит в силу со дня его подписания и продолжить действовать до 1 августа 2021 года.
Ранее АО НПК «Уралвагонзавод» объявил аукцион по поиску хранителя боеприпасов. Начальная стоимость договора составляет 4,9 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, размещение и хранение должно осуществляться с использованием подходящих площадей, лицом, которое имеет допуск к обращению с вредными веществами. Общая масса имущества составляет более 123 тонн.