«УБТ-Уралвагонзавод» потратит на охрану предприятия более 4,6 миллиона рублей

Согласно условиям контракта, исполнительно должен организовать и обеспечить оказание услуг по охране. Также при необходимости он должен предоставить дополнительные услуги по охране грузов и материальных средств, усилить контроль, выставив дополнительные посты, изменить режим их работы или вывести на дежурство дополнительных сотрудников.

Договор вступит в силу со дня его подписания и продолжить действовать до 1 августа 2021 года.