Рекламные растяжки исчезнут с улиц Нижнего Тагила

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о том, что в ближайшее время рекламные растяжки исчезнут с улиц города. Соответствующие предписания по всем объектам будут выданы рекламным агентствам. Агентство «АРИС» в случае необходимости окажет помощь в ликвидации, сообщает АН «Между строк» .

Растяжек в городе не будет. Улица Ленина должна быть достойной и красивой, той, которая нам досталась с советских времён. И я думаю, она будет приведена в соответствующий вид,сказал Владислав Пинаев.