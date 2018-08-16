Рекламные растяжки исчезнут с улиц Нижнего Тагила

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Администрация Нижнего Тагила планирует в ближайшее время решить вопрос с рекламными растяжками на улицах города. Вопрос о ликвидации этих объектов наружной рекламы уже обсуждён с полицией и прокуратурой Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о том, что в ближайшее время рекламные растяжки исчезнут с улиц города. Соответствующие предписания по всем объектам будут выданы рекламным агентствам. Агентство «АРИС» в случае необходимости окажет помощь в ликвидации, сообщает АН «Между строк».
Растяжек в городе не будет. Улица Ленина должна быть достойной и красивой, той, которая нам досталась с советских времён. И я думаю, она будет приведена в соответствующий вид,сказал Владислав Пинаев.
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