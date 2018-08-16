Собственная УК будет создана для кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Основная цель создания АНО — образование, управление и развитие туристско-рекреационного кластера. УК должна организовывать совместную работу правительства, различных ведомств и организаций при строительстве инфраструктуры и спортивных объектов кластера. Также управляющая компания будет заниматься привлечением инвестиций.