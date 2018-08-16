Собственная УК будет создана для кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

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Правительство Свердловской области одобрило создание автономной некоммерческой организации (АНО) «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».
Сюжеты: Нижний Тагил
Основная цель создания АНО — образование, управление и развитие туристско-рекреационного кластера. УК должна организовывать совместную работу правительства, различных ведомств и организаций при строительстве инфраструктуры и спортивных объектов кластера. Также управляющая компания будет заниматься привлечением инвестиций.
Руководитель новой управляющей компанией пока не известен, сообщает Znak.
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