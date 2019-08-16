Минтруд России предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Сегодня, 20:31ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Минтруд России подготовил поправки, согласно которым повысится минимальный размер оплаты труда, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время МРОТ установлен в сумме 11 290 рублей. Министерство предлагает увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму работающего россиянина и поднимется на 7,4%.
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