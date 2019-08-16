Стоимость активов «Уралкриомаша» превысила 200 миллионов рублей

При этом, как сообщили TagilCity.ru в «Уралкриомаше», за аналогичный период в 2017 году этот показатель составлял 45 млн рублей. Представители предприятия отметили, что стоимость активов УКМ стабильно растёт и в этом году.

В первом квартале 2019 года [стоимость чистых активов] — 156 миллионов рублей, второй квартал — 219,8 млн,сказали в пресс-службе компании.