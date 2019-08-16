Стоимость активов «Уралкриомаша» превысила 200 миллионов рублей
«Уралкриомаш» опубликовал стоимость чистых активов. По состоянию на 30 июня она составила 219,8 млн рублей.
При этом, как сообщили TagilCity.ru в «Уралкриомаше», за аналогичный период в 2017 году этот показатель составлял 45 млн рублей. Представители предприятия отметили, что стоимость активов УКМ стабильно растёт и в этом году.
В первом квартале 2019 года [стоимость чистых активов] — 156 миллионов рублей, второй квартал — 219,8 млн,сказали в пресс-службе компании.
АО «Уралкриомаш» входит в группу «Уралвагонзавода» и является единственным в России производителем контейнер-цистерн для перевозки сжиженного природного газа. Как ранее сообщал TagilCity.ru, в первом квартале 2019 года предприятие отчиталось об убытках в 2,2 млн рублей, однако итоги полугодия оказались прибыльными — 73,6 млн рублей. Как пояснили представители компании, на показатели первого квартала оказали влияние колебания цен на материалы и комплектующие.