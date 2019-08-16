Свердловчане не согласились с кадастровой оценкой своей недвижимости

Из общего числа обращений большинство поступили от юридических лиц, от физических лиц поступило 340 замечаний. Большинство обращений связано с завышением стоимости, муниципалитеты наоборот говорят о занижении.

В Центре оценки пояснили, что кадастровая стоимость объектов будет известна в декабре. После размещения данных свердловчане, в случае обнаружения ошибки, могут обратиться в центр с заявлением.