Свердловчане не согласились с кадастровой оценкой своей недвижимости
Сегодня, 09:19ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Почти 1,5 тысячи свердловчан не согласны с кадастровой оценкой своей недвижимости в рамках перехода на новую систему налогообложения, сообщает Ура.ру со ссылкой на Центр государственной кадастровой оценки.
Из общего числа обращений большинство поступили от юридических лиц, от физических лиц поступило 340 замечаний. Большинство обращений связано с завышением стоимости, муниципалитеты наоборот говорят о занижении.
В Центре оценки пояснили, что кадастровая стоимость объектов будет известна в декабре. После размещения данных свердловчане, в случае обнаружения ошибки, могут обратиться в центр с заявлением.
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