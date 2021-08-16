Из-за неурожая прогнозируется рост цен на картофель в Свердловской области

По прогнозам специалистов потери урожая картофеля из-за засухи на Урале составят порядка 35-40%, что скажется на ценах на этот овощ. Это значит, что в ближайшее время картошка вновь вырастет в цене.

Свердловские аграрии сообщают о том, что на полях, где нет полива, погибло порядка 50% картофельных посадок. Урожайность сократилась в 2 раза, а значит дефицит продукта приведет к его подорожанию, сообщает Е1. Насколько вырастут цены, работники сельхозпредприятий региона говорить не берутся. По их мнению, цены на картофель будут не ниже уровня 2021 года. В данный момент овощ продается в магазинах Среднего Урала в среднем за 55 рублей за килограмм. Кроме того, засуха повлияет на стоимость свеклы и моркови — она также начнет расти. Напомним, за неделю в магазинах Свердловской области выросли цены на детское питание — почти на 5%. Также подорожали мороженая рыба, лук и черный чай. Детское питание подоражало в Свердловской области

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