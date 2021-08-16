На ремонт моста через реку Исеть выделено 113 млн рублей

На ремонт моста через реку Исеть выделено 113 млн рублей
На ремонт моста через реку Исеть выделено 113 млн рублей
Сегодня, 20:02ЭкономикаФото: 1МI
На автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган отремонтируют мост через реку Исеть. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 113,5 миллиона рублей. Работы должны начаться уже в этом году, а завершиться до 15 октября следующего года. Все средства будут выделены из федерального бюджета.

Гарантия на мост составит восемь лет, а на забор – семь лет. В течение гарантийного срока подрядчик будет за свой счет устранять все недостатки и дефекты.

Напомним, дорожные ремонты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в Свердловской области с опережением графика. В настоящее время работы продолжаются на 101 объекте по всему региону.

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