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Объем заготовки древесины в РФ вырос на 9% и составил 115,4 млн куб. м
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объем заготовки древесины в РФ вырос на 9% и составил 115,4 млн куб. м

Сегодня, 17:00Экономика
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