Объем заготовки древесины в РФ вырос на 9% и составил 115,4 млн куб. м

По данным ЛесЕГАИС, за первое полугодие 2018 года в РФ было заготовлено 115,4 млн куб. м, что на 9% больше, чем в 2017 году.

Также уже пятый год подряд специалисты фиксируют рост показателей экспорта пиломатериалов. В 2017 году он вырос на 9,9 % до 29,7 млн куб. м.

Глава Росселхоза Иван Валентик обращает внимание на тот факт, что впервые в истории России «экспорт продукции первичного лесопиления по объему превысил экспорт необработанной древесины в виде бревен».