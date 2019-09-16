ЕВРАЗ вошёл в ТОП-10 крупнейших российских частных компаний по версии Forbes
Сегодня, 13:43ЭкономикаФото: evraz.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. Первой в нём стал «ЛУКОЙЛ», которая за 2018 году заработала 8,036 триллиона рублей. Также в ТОП-10 вошла корпорация ЕВРАЗ, которая заняла 7 место с выручкой 831,8 миллиарда рублей. При этом численность компании составила 68379 сотрудников.
На втором месте — «Сургутнефтегаз», с выручкой 1,867 триллиона рублей и более 112 тысяч работников. Замыкает ТОП-3 X5 Retail Group.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: forbes.ru
Из свердловских компаний в рейтинге отметились «Русская медная компания», «Синара», «Элемент-Трейд», «Уральские авиалинии» и «Сталепромышленная компания».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: forbes.ru
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей