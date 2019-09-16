Крупные госкомпании могут недоплатить бюджету 223 миллиарда рублей

Как пишут «Новые известия», речь идет о Sakhalin Energy Investment Company. Она является оператором проекта «Сахалин-2» и перечислила 45,6 миллиарда рублей. 50% + 1 акция Sakhalin Energy принадлежат «Газпрому», у Росимущества есть спецакция, дающая право на поучение прибыли. Половина дивидендов поступает в бюджет.

В частных компаниях вопросом по выплате дивидендов решает совет директоров. В госкомпаниях данное решение подчинено Минфину, который, в свою очередь, старается пополнить бюджет по максимуму в объёме 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности.

Если смотреть со стороны акционера, в своё время вложившего свои средства в капитал предприятия, то получать обратно ежегодно 50% прибыли абсолютно логичное и экономически обоснованное нормативное требование, считает Евгений Зимиев, кандидат экономических наук, профессиональный эксперт в области управления организациями и бизнесом, член советов директоров российских компаний.

Касательно того, что лишь одна компания обеспечила объем выплат, то время выплат еще не подошло. В федеральную казну от компаний за 2019 год должно поступить 589 миллиардов рублей. При таком раскладе по итогам года Sakhalin Energy должна обеспечить 7,74% всего дохода от дивидендов.

Интересно, что чем сильнее компания, тем больше желание сэкономить. В 2016 году дивиденды были сокращены 12 компаниям, в 2017 году правительство сократило дивиденды девяти компаниям.

Рассмотрим, как подходя к выплате дивидендов крупные российские компании.

Например, «Газпром» ссылается на дорогую инвестпрограмму, что позволило перечислить акционерам в 2017 году 20% прибыли и порядка 25% в 2018 году. «Алроса» рассчитывает дивиденды на основании на основе свободного потока средств. Для государства это положительный фактор, так, за прошлый год госкомпания выплатит 73,9 миллиарда рублей.

Основная борьба за дивиденды шла в 2017 году, в настоящее время правительство не настаивает на выплате средств. Минэкономразвития предлагало определять размер дивидендов индивидуально на основе аудиторской оценки, но это так и осталось лишь предложением. При этом, такая политика дает преимущество государственным компаниям в сравнении с частными.

От послаблений в плане выплаты дивидендов страдаем мы — граждане России, которым государство повышает налоги и пенсионный возраст за счет льгот госкомпаниям, крайне неэффективно распоряжающимися имеющимися средствами,говорит независимый аналитик Дмитрий Малинин.

Кандидат юридических наук доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Ольга Васильева считает, раз по сей день не установлен единый норматив перечисления дивидендов, то преимущество будут получать госкомпании.

Касательно зарубежной практики, то в Европе госкомпании стабильно выплачивают государству в среднем 70% своей прибыли. Данная политика вполне логична, иначе возникает вопрос о необходимости вообще государству заниматься госкомпаниями.Но если компании будут отдавать существенные суммы государству, им придется искать источники получения средств для собственного развития.

По мнению экспертов, в России европейская практика не очень применима, так как такие выплаты будут тормозить рост компаний, так как они, в первую очередь, для развития ориентируются на собственные источники.

В данном случае стоит говорить о необходимости приватизации, но, как сообщают эксперты, она должна быть «разумной».

Я думаю, что гораздо эффективнее, если приватизация будет проведена не в угоду отдельных олигархических участников всей этой системы, которая сегодня монопольно управляется, потому что при такой приватизации монополия государства будет заменена на монополию частных лиц, что ещё хуже,говорит Гарегин Тосунян.