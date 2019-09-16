Пенсии россиян проиндексируют на 7% в следующем году

Голикова напомнила, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, что превысило уровень инфляции прошлого года. По ее словам, в 2020 году средний размер пенсии составит 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий — 16,4 тысячи рублей.