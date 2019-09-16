Пенсии россиян проиндексируют на 7% в следующем году

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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что в России в 2020 году на 6,6% проиндексируют страховые пенсии, а социальные — на 7%, пишут «Новые известия».
Голикова напомнила, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, что превысило уровень инфляции прошлого года. По ее словам, в 2020 году средний размер пенсии составит 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий — 16,4 тысячи рублей.
Напомним, ранее ПФР сообщил, что «разморозка» накопительной пенсии жителей России произойдет не ранее 2020 года. В 2018 году глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что заморозка накопительной пенсии с 2014 года сэкономила государству два триллиона рублей.
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