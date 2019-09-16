Россияне назвали комфортный уровень доходов

Телефонный опрос охватил 1500 человек. Согласно опросу, 59% россиян вообще не имеют сбережений. Но они готовы начать откладывать деньги при условии, что их доход будет достигать более 35 тысяч рублей в месяц на одного человека.

Среди опрошенных нашлись те, кто откладывает деньги, но делает это нерегулярно. Около 60% откладывают деньги с зарплаты на постоянной основе, 10% — с премий.