Россияне назвали комфортный уровень доходов

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Россиянам необходимо более 35 тысяч рублей на одного члена семьи. При наличии такой суммы, по мнению жителей России, можно копить деньги, пишет РБК.
Телефонный опрос охватил 1500 человек. Согласно опросу, 59% россиян вообще не имеют сбережений. Но они готовы начать откладывать деньги при условии, что их доход будет достигать более 35 тысяч рублей в месяц на одного человека.
Среди опрошенных нашлись те, кто откладывает деньги, но делает это нерегулярно. Около 60% откладывают деньги с зарплаты на постоянной основе, 10% — с премий.
Треть россиян, которые не копят деньги, заявили, что для этого им нужно зарабатывать 45-55 тысяч рублей на одного члена семьи.
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