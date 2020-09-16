На Урале в августе объемы промышленного производства уменьшились на 4,4%

При этом в пять раз увеличилось производство прочей готовой продукции. Кроме того, возросло производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях на 64,7%, а также напитков на 40,9%. В регионе выросло и производства текстиля, компьютеров, оптики, электрооборудования, кокса и нефтепродуктов.