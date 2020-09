На Урале в августе объемы промышленного производства уменьшились на 4,4%

В августе 2020 года объемы промышленного производства в Свердловской области снизились на 4,4% по сравнению с показателем прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Снижение наблюдается практически по всем отраслям. Так, в сфере добычи полезных ископаемых, обработки и сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, показатель уменьшился на 2,3-6%. А в сфере водоснабжения и водоотведения — вырос на 3,1%. При этом в пять раз увеличилось производство прочей готовой продукции. Кроме того, возросло производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях на 64,7%, а также напитков на 40,9%. В регионе выросло и производства текстиля, компьютеров, оптики, электрооборудования, кокса и нефтепродуктов. В остальном фиксируется падение. Заметнее всего показатель снизился в производстве одежды (на 30%), машин и оборудования (23,2%), транспорта, древесины и изделий из дерева, кроме мебели. Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом в бюджете региона снизились доходы на 12,9 миллиардов рублей. К началу осени поступления составили 135,7 миллиардов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил снижение доходов, в том числе и пандемией коронавируса.

