Свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга

По данным на 1 сентября, госдолг региона составил около 95 миллиардов рублей. Порядка 33 миллиардов из них — это бюджетные кредиты. Их необходимо погасить не ранее 25 ноября. В начале года объем государственного долга в регионе составлял около 77,2 миллиардов.