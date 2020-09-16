Свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга

Свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга

Сегодня, 15:47ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
С начала года Свердловская область выплатила 19 миллиардов рублей государственного долга. Об этом рассказала министр финансов региона Галина Кулаченко в ходе брифинга.

По ее словам, это были кредиты более 8%. На данный момент область уходит на более низкую ставку.

Способствует этому снижение ключевой ставки. Хотя многие банки сегодня не в состоянии удовлетворить наши заявки по нынешней ставке,пояснила Кулаченко.

По данным на 1 сентября, госдолг региона составил около 95 миллиардов рублей. Порядка 33 миллиардов из них — это бюджетные кредиты. Их необходимо погасить не ранее 25 ноября. В начале года объем государственного долга в регионе составлял около 77,2 миллиардов.

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