В Екатеринбурге снова банкротят "Уралотель"

В арбитражный суд Свердловской области подан иск о признании банкротом «Уралотеля». Сумма долга составляет около 17 миллионов, пишет Znak.

Истцом выступает ООО «УК «Надежное управление». Согласно арбитражным делам, ООО «Уралотель» с 2017 года брал в аренду помещения у управляющей компании в Екатеринбурге по адресу Хохрякова, 23. За этот период у арендатора образовался долг около 10 миллионов за аренду и около пяти миллионов за коммунальные услуги. «Уралотель» пытались продать несколько раз за прошедшие годы. Сумма постепенно снижалась с более чем 200 миллионов до 147 миллионов рублей. На текущий момент объявление снято, а телефоны компании не отвечают. Напомним, в Екатеринбурге закрылись почти 40% хостелов и два отеля из-за коронакризиса. Они входили в Ассоциацию малых гостиниц и хостелов. В Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись почти 40% хостелов и два отеля

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter