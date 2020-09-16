В Екатеринбурге снова банкротят "Уралотель"

В Екатеринбурге снова банкротят "Уралотель"

Сегодня, 14:14ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В арбитражный суд Свердловской области подан иск о признании банкротом «Уралотеля». Сумма долга составляет около 17 миллионов, пишет Znak.

Истцом выступает ООО «УК «Надежное управление». Согласно арбитражным делам, ООО «Уралотель» с 2017 года брал в аренду помещения у управляющей компании в Екатеринбурге по адресу Хохрякова, 23. За этот период у арендатора образовался долг около 10 миллионов за аренду и около пяти миллионов за коммунальные услуги.

«Уралотель» пытались продать несколько раз за прошедшие годы. Сумма постепенно снижалась с более чем 200 миллионов до 147 миллионов рублей. На текущий момент объявление снято, а телефоны компании не отвечают.

Напомним, в Екатеринбурге закрылись почти 40% хостелов и два отеля из-за коронакризиса. Они входили в Ассоциацию малых гостиниц и хостелов.

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