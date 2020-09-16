В Екатеринбурге снова банкротят "Уралотель"

Истцом выступает ООО «УК «Надежное управление». Согласно арбитражным делам, ООО «Уралотель» с 2017 года брал в аренду помещения у управляющей компании в Екатеринбурге по адресу Хохрякова, 23. За этот период у арендатора образовался долг около 10 миллионов за аренду и около пяти миллионов за коммунальные услуги.