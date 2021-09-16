Полезная информация о займах

Когда нужны деньги, а получить одобрение по кредиту от банка не так просто — на помощь спешат МФО. Крупные покупки, непредвиденные траты, путешествия, подарки… или менее приятные (но не менее важные поводы) — оплата медицинских услуг, ремонт, переезд… На всё нужны деньги.

«До Зарплаты» предлагает быстрое решение финансовых вопросов — вы можете взять деньги в долг на любые потребительские цели. МФО работает по всей России, в том числе и на Урале. Микрозаймы в Екатеринбурге выдаются в режиме 24/7, и вы можете оформить заявку прямо сейчас, даже не выходя из дома. Микрокредитование — это просто, быстро, надёжно и безопасно, а услуги МФО имеют ряд преимуществ перед кредитованием в банках. Подробнее о том, что такое займы Микрозаймом называется заём, выданный физическому лицу (заёмщику) микрофинансовой организацией (МФО) на сумму не более 100 000 ₽ и на срок, не превышающий 1 год. Право выдавать займы должно быть подтверждено соответствующей лицензией и регистрацией в Государственном реестре МФО ЦБ РФ. «До Зарплаты» имеет все необходимые документы и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. Данные о юридическом лице:ООО МКК «ДЗП-Развитие 3» © 2020 — 2021Номер в госреестре МФО: 001503140006947.ИНН 7838031539ОГРН 1157847007691 Микрофинансовая организация (МФО) — это общее название для компаний, занимающихся вопросами микрофинансирования, в свою очередь МФО разделяются на МКК (микрокредитные организации) и МФК (микрофинансовые компании). Займы в МФО имеют множество преимуществ перед классическими потребительскими кредитами. Главный плюс микрокредитования — это гибкие условия и лояльное отношение к заёмщикам. Преимущества займов перед кредитами в банке Прежде чем выдать кредит, любой банк проводит тщательную проверку платежеспособности потенциального заёмщика, в основе которой — кредитная история клиента. КИ содержит все данные о взятых ранее кредитах, историю выплат и просрочек, а также все одобренные и отклоненные заявки на кредит или заём. Однако аргументом для отклонения заявки может стать не только плохая кредитная история, но и «нулевая»: если раньше вы никогда не брали кредиты — скорее всего в этот раз вы получите отказ от банка. МФО используют другой подход: например, в «До Зарплаты» действует персональная система скоринга, и для оценки платежеспособности клиента оценивается ряд других факторов, помимо КИ. Благодаря такому подходу займы имеют массу преимуществ перед кредитами. Заём можно взять: С плохой кредитной историей или вовсе без неё.

Имея просроченную задолженность в банке или других МФО.

Без справки 2-НДФЛ, без подтверждения факта официального трудоустройства.

Без залога.

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В любое время суток из любой точки РФ: заявка отправляется онлайн, договор подписывается дистанционно, деньги отправляются на банковскую карту. Что нужно, чтобы оформить заявку: Действующий паспорт гражданина РФ.

Достижение возраста 18 лет. Среди преимуществ кредитов можно указать более низкие процентные ставки. Но следует принимать во внимание, что условия кредита напрямую зависят от кредитной истории потенциального заёмщика: чем она лучше — тем выгоднее условия. И наоборот. Сколько денег можно получить в «До Зарплаты» Вы можете взять заём на сумму до 100 000 рублей на срок до 1 года. С помощью онлайн-калькулятора можно выбрать оптимальные условия (сумму и срок). Для оформления заявки потребуется пройти быструю регистрацию на сайте и заполнить небольшую анкету. После рассмотрения заявки, вы получите уведомление о принятом решении, и в случае одобрения — останется лишь подписать договор онлайн (с помощью секретного кода из sms) и перевести деньги на свою банковскую карту.

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