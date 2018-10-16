516 тысяч выделено на безлимитный интернет в детских поликлиниках Нижнего Тагила

Детская городская больница Нижнего Тагила выделила средства на оплату поставщика связи интернет для медучреждений. На это выделено 516 тысяч рублей. Договор с поставщиком будет заключен на год. В течение 12 месяцев подрядчик должен обеспечивать медучреждения высокоскоростным интернетом.

Закупка будет совершена на средства бюджетного учреждения. Поиск подрядчика пройдет на сайте госзакупок путем электронного аукциона.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить бесперебойную связь «интернет» скоростью не менее 100 Мбит/сек, а также квалифицированную круглосуточную ежедневную техподдержку.

Обеспечить связью подрядчик должен больницы по адресам: ул. Коминтерна, 54, ул. Кузнецкого, 10, ул. Карла Либкнехта, 35, ул. Ул. Окунева, 32, ул. Зари, 15, ул. Пихтовая, 46, ул. Сурикова, 18/1, пр. Ленинградский, 5, ул. Карла Маркса, 36, ул. Черных, 28, ул. Победы, 42, ул. Пархоменко, 133, а также отделения Детской городской больницы на Тагилстрое.