Анатолий Чубайс: Возобновляемые источники энергии заменят традиционные

Чубайс пояснил, что еще в 2015 году объемы ввода ВИЭ в мире впервые превысили традиционные источники энергии. Что касается России, то к 2024 году должны появиться более 5 ГВт солнечных и ветроэлектростанций, пишет Rostovgazeta.ru. Эксперты задают резонный вопрос: стоит ли и дальше связывать судьбу с углеводородами или пора понять, что без новых источников энергетики будущее невозможно?

Как минимум 170 стран имеют свои системы поддержки ВИЭ. При этом мировые ориентиры составляют от 25 до 80 % от производства электроэнергии. К 2024 году наша страна должна достигнуть в энергобалансе 1% ВИЭ, расчеты к 2035 – от 1,8 до 2,4%. Анатолий Чубайс считает, что РФ не нужно устраивать «энергетическую гонку» за развитыми странами, так как мы обладаем достаточными ресурсами для перспективного использования углеводородной энергетики. Поэтому возможности внедрить ВИЭ всегда есть. В пользу этого говорит географическое положение: огромная часть страны располагается в зоне континентального и резко континентального климата, где низкая влажность и облачность. Поэтому уровень инсоляции достаточный, и не исчерпывается только регионами, находящимися на юге. Ветропотенциал России неоспоримо признается одним из самых высоких в мире.

Но есть и немало проблем. Например, потенциал переработки твердых бытовых отходов в электроэнергию в стране почти не используется: из 60 миллионов тонн отходов лишь 1% подвергается такой обработке. Тем не менее, именно строительство энергомощностей, работающих на ТБО, могло бы полностью решить «мусорную проблему» Подмосковья.

Строительство солнечных, ветроэлектростанций и станций переработки ТКО в России реализуется благодаря договору поставки мощности (ДПМ) для объектов возобновляемых источников энергии. В ветроэнергетике за последние два года заметно усилилась ценовая конкуренция, игроками стали РОСНАНО и другие крупные инвесторы — “Фортум”, “Энел”, “Росатом”. Цены в этом году снизились вдвое относительно предельного “капекса”: со 130 тысяч до 66 тысяч рублей за кВт установленной мощности ветростанций. В основных областях ВИЭ (солнце, ветер, ТКО) РОСНАНО и партнеры стали бесспорными лидерами, сумев завоевать более половины рынка, столь важного для развития страны.