Стоимость пшена и сахара выросла в Свердловской области

С начала года цены на сахар и пшено в Свердловской области стали выше.
Свердловскстат сообщил, что в регионе с начала 2018 года возросли цены на социально-значимые продукты. Самый сильный рост заметен в стоимости сахара-песка и пшена.
К девятому месяцу 2018 года цена на пшено была 52,12 рубля, что на 26,1% больше, чем в конце прошлого 2017 года. Цена на сахар-песок поднялась с начала года на 17,5% и к концу сентября составляла 41,61 руб. за кг. Кроме этого, с начала года увеличились в цене мясные продукты. На 3,1% подорожали охлаждённые и мороженые куры. Свинина подорожала на 1,9%, за исключением мяса без кости.
При этом, за тот же период наблюдается снижение цен на картофель (на 9,2%), молоко 2,5-3,2% жирности (на 5,9%), лук репчатый (на 4,8%), яйца (на 3%). Самое сильное снижение цены произошло на гречневую крупу, её цена упала на 20,7%.
«Облгазета» отмечает, что ранее Росстат сообщал об изменении цен на основные продукты в целом по стране.