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Стоимость пшена и сахара выросла в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость пшена и сахара выросла в Свердловской области

Сегодня, 17:56Экономика
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