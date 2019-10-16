Свердловчане обратились к Набиуллиной после скандала с банкнотами «банка приколов»
Депутат Госдумы Максим Иванов подготавливает обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной о запрете сувенирных денег, сообщает ИА «Европейско-азиатские новости».
В Нижнем Тагиле двое мошенниц украли у 94-летней бабушки 400 тысяч рублей, заменив их купюрами «банка приколов». История вызвала общественный резонанс: в соцсетях жители Екатеринбурга выступили за запрет сувенирных денег. Депутатом Госдумы Максимом Ивановым подготавливается обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
В мае 2019 года Центральный банк заявил, что ведомство обсуждает возможность административной ответственности за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России. Готовлю запрос Набиуллиной Э.С. с вопросом, на какой стадии у них находится это обсуждение. Вопрос назрел»,сообщил Максим Иванов.
Он считает, что эти купюры нужно запретить полностью, равно как и все изображения, похожие на официальные деньги, а за нарушение закона ввести уголовное наказание.
Во многих странах купюры «банка приколов» давно находятся под запретом. В начале октября в Таиланде был задержан житель Екатеринбурга, который в качестве презента дал местному жителю одну из сувенирных банкнот. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.