Свердловский областной суд отказался «прощать» депутату Илье Гаффнеру долги
Арбитражный суд Свердловской области оставил решение двух нижестоящих судов без изменений о прекращении процедуры банкротства депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера без освобождения от уплаты долгов, сообщает Znak.
Такое постановление было вынесено 30 апреля Арбитражным судом Свердловской области. Обе стороны иска недовольны таким решением.
Сначала Россельхозбанк и сам депутат пытались обжаловать решение, подав апелляцию, но безуспешно. Затем Россельхозбанк обратился с кассационной жалобой, но снова получил отказ.
Илья Гаффнер попал под процедуру банкротства три года назад. Он выступил в качестве поручителя сельхозпредприятия «Шиловское». Оно принадлежит его семье. На данный момент долг перед Россельхозбанком составляет 160 миллионов рублей.
Суд прекратил процедуру банкротства, потому что у депутата почти нет никакого имущества. Но в банке настояли, что процедура должна продолжаться, также как и поиск имущества.
Несмотря на свое решение, суд не простил долги Илье Гаффнеру. Если у него появятся доходы, то банк сможет начать процедуру взыскания долга через исполнительное производство. На данный момент у депутата доходов нет совсем.