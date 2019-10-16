Свердловский областной суд отказался «прощать» депутату Илье Гаффнеру долги

Такое постановление было вынесено 30 апреля Арбитражным судом Свердловской области. Обе стороны иска недовольны таким решением.

Сначала Россельхозбанк и сам депутат пытались обжаловать решение, подав апелляцию, но безуспешно. Затем Россельхозбанк обратился с кассационной жалобой, но снова получил отказ.

Илья Гаффнер попал под процедуру банкротства три года назад. Он выступил в качестве поручителя сельхозпредприятия «Шиловское». Оно принадлежит его семье. На данный момент долг перед Россельхозбанком составляет 160 миллионов рублей.

Суд прекратил процедуру банкротства, потому что у депутата почти нет никакого имущества. Но в банке настояли, что процедура должна продолжаться, также как и поиск имущества.