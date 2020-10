Министерство финансов Свердловской области объявило аукцион на получение кредита в 13 миллиардов рублей, пишет Znak.

На сайте государственный закупок размещено семь конкурсов. Запрошена ставка чуть более 5% и срок на один год и пять дней. Итоги будут подведены 28 октября. Напомним, в сентябре регион разместил 36 аукционов на сумму 36 миллиардов рублей. Свердловская область собирается получить рекордный кредит на погашение долгов

