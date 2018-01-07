1,7 млн рублей выделено на покупку мебели в детские поликлиники Нижнего Тагила
Сегодня, 09:00ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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1,7 млн рублей потратит ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница» на закупки мебели для поликлиник на ул. Окунева, 32 и Таглстроевская, 4.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильские детские поликлиники на ул. Окунева, 32 и Тагилстроевская, 4 получат новую мебель. На закупку выделено 1,7 млн рублей.
Согласно техническому заданию, медучреждению необходимы:
- Тумба – 1 шт,
- Стойка администратора – 1 шт,
- Стол сотрудника выдачи больничных листов – 1 шт,
- Шкафы для документов – 50 шт,
- Шкафы для одежды – 20 шт,
- Стойка рецепции – 1 шт,
- Стойка гардероба – 1 шт, Стеклянная перегородка – 5 шт,
- Мягкий поворотный стул – 15 шт,
- Стул обычный – 55 шт,
- Стол для сотрудников – 35 шт,
- Пеленальный стол – 4 шт,
- Стул администратора – 1 шт,
- Детский стул – 7 шт,
- Детский стол – 1 шт,
- Стеллаж для игрушек – 1 шт,
- Обеденный стол – 2 шт,
- Стул обеденный – 5 шт,
- Кухонный шкаф – 2 шт,
- Кухонный стол – 2 шт,
- Металлический стеллаж – 40 шт,
- Зеркало – 1 шт,
- Гардеробная стойка для одежды – 3 шт.
Поставщик мебели будет определен путем открытого аукциона на сайте госзакупок 26 ноября.
Поставка мебели должна быть осуществлена до 20 декабря 2018 года.
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