999 тысяч рублей потратит на ремонт томографа горбольница №4 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в городской больнице №4 будет отремонтирован томограф Brilliance CT. На ремонт оборудования медучреждение потратит 999 тысяч рублей.

Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок, итоги аукциона были подведены 14 ноября. Исполнителем по контракту стало ООО «Медтехника-Поволжье». Фирма зарегистрирована в Татарстане. Директором является Ильдус Гильмутдинов.

Фирма проводит ремонт электрооборудования в медучреждениях, банках и иных организациях по всей России. В частности, в Свердловской области организация сотрудничала с Госпиталем для ветеранов войны в Екатеринбурге и Областной станцией переливания крови.