999 тысяч рублей потратит на ремонт томографа горбольница №4 в Нижнем Тагиле
ГБУЗ Свердловской области «Городская больница № 4» в Нижнем Тагиле потратит 999 тысяч рублей на ремонт томографа.
В Нижнем Тагиле в городской больнице №4 будет отремонтирован томограф Brilliance CT. На ремонт оборудования медучреждение потратит 999 тысяч рублей.
Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок, итоги аукциона были подведены 14 ноября. Исполнителем по контракту стало ООО «Медтехника-Поволжье». Фирма зарегистрирована в Татарстане. Директором является Ильдус Гильмутдинов.
Фирма проводит ремонт электрооборудования в медучреждениях, банках и иных организациях по всей России. В частности, в Свердловской области организация сотрудничала с Госпиталем для ветеранов войны в Екатеринбурге и Областной станцией переливания крови.
В Нижнем Тагиле в 2017 году проводился ремонт томографа еще в одном медучреждении – ДЦГБ. Тогда на ремонт оборудования было выделено 4 млн рублей.