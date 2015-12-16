Россия уменьшила объем вложений в американские гособлигации

В апреле вложения РФ в такие ценные бумаги составляли 66,5 миллиарда долларов, в мае - 70,6 миллиарда долларов, в июне - 72 миллиарда долларов, в июле - 82,1 миллиарда долларов, в августе - 89,9 миллиарда долларов. Между тем в сентябре и октябре 2014 года эти показатели были равны 117,7 миллиарда долларов и 108,9 миллиарда долларов соответственно.