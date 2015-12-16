Россия уменьшила объем вложений в американские гособлигации
16 декабря 2015, 16:20ЭкономикаАнастасия Б.
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Россия уменьшила объем вложений своих средств в ценные бумаги правительства США с 89,1 миллиарда долларов в сентябре до 82 миллиардов долларов в октябре 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад американского министерства финансов.
В апреле вложения РФ в такие ценные бумаги составляли 66,5 миллиарда долларов, в мае - 70,6 миллиарда долларов, в июне - 72 миллиарда долларов, в июле - 82,1 миллиарда долларов, в августе - 89,9 миллиарда долларов. Между тем в сентябре и октябре 2014 года эти показатели были равны 117,7 миллиарда долларов и 108,9 миллиарда долларов соответственно.
Главным держателем американских государственных ценных бумаг остается КНР. В октябре ее вложения достигали 1,254 триллиона долларов. На втором месте находится Япония - 1,149 триллиона долларов.
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