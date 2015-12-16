Центробанк поднял курс доллара до максимума 1998 года

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась со вторника на 90 копеек и составила 74,16 рублей.

«Причиной ослабления рубля является краткосрочное, но драматичное снижение цен на нефть», - объяснила сегодня журналистам глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Действительно, резкое снижение котировок «черного золота» в последние 2 недели привело к обесцениванию национальной валюты, - подтвердил аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. - Завтра вечером ФРС США должна принять решение о повышении ставки. Если ее повысят, то рынок нефти и рубль продолжат падение. Если ставку оставят без изменений, то мы увидим укрепление рубля и новогоднее ралли на фондовых рынках».

Прогноз по инфляции и денежно-кредитная политика практически никак не влияют на рубль, зато сильно влияют на стоимость кредитов и расходы домохозяйств. На сайте ЦБ РФ инфляция за ноябрь 2015 года указана на уровне 15%.