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Центробанку предложили продырявить монеты ради экономии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центробанку предложили продырявить монеты ради экономии

16 декабря 2015, 12:15ЭкономикаАнастасия Б.
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