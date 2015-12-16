Центробанку предложили продырявить монеты ради экономии

Центральному банку (ЦБ) РФ предлагают сэкономить на выпуске денег. В письме заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадима Соловьева председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной парламентарий просит рассмотреть возможность выпуска рублевых монет с отверстием, а также рекомендует отказаться от копеек и начать печатать купюры номиналом 10 тыс. рублей (копия документа есть у «Известий»). В ЦБ считают, что чеканка дырявых монет на стоимости их изготовления практически не скажется.

Как пишет Соловьев, отверстия в монетах «помогают сэкономить металл и делают монеты легче распознаваемыми на ощупь». Такие уже выпускают в Дании и Норвегии.

«Прошу вас рассмотреть возможность выпускать монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей с отверстиями. Также прошу проанализировать, насколько затраты на чеканку копеек соотносятся с практической пользой их применения, и рассмотреть возможность прекратить чеканку монет номиналом ниже 1 рубля. В то же время прошу рассмотреть вопрос о необходимости и возможности выпуска купюр номиналом 10 тыс. рублей», — предлагает депутат Набиуллиной.

В письме Соловьев отмечает, что о бережном отношении к бюджетным средствам и необходимости «за те же средства сделать больше» говорил президент Владимир Путин на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития еще в мае 2015 года.

К идее об отверстии в монетах в ЦБ интереса пока не проявляют.

Как свидетельствует международный опыт, изготовление монет с отверстиями используется крайне редко и в основном с целью введения отличий между монетами разных номиналов, сходных по своим размерам. Монеты Банка России имеют различия в размерах и цветах, достаточные для распознавания их номиналов. Экономия стали, которая составляет основу монет Банка России, при вырубке отверстия практически не скажется на стоимости изготовления монет, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Там же отметили, что регулятор «постоянно ведет работы по совершенствованию потребительских свойств денежных знаков Банка России, в том числе позволяющих снизить стоимость их изготовления». Вопрос о том, как именно это делается, в пресс-службе ЦБ посоветовали задать представителям «Гознака». В пресс-службе «Гознака» не смогли предоставить оперативного комментария.

По данным ЦБ на 1 октября 2015 года, в обращении сейчас находится 61,9 млрд монет на сумму 81,3 млрд рублей. Они составляют всего 1% в общей сумме денег, находящихся в обороте.

Официальной информации о стоимости чеканки монет не публикуется, однако источник «Известий» в 2014 году говорил, что себестоимость монеты номиналом 1 рубль составляет 57,9 копейки, 2 рубля — 90,8 копейки, 5 рублей — 97,4 копейки.

На официальном сайте «Гознака» говорится, что российские монеты чеканятся из стали, а затем на них в зависимости от номинала наносится никелевое, латунное или мельхиоровое покрытие.

По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена на сталь составляет $220 за тонну (на 14 декабря 2015), или 15,4 тыс. рублей (по курсу ЦБ на 15 декабря 2015). Таким образом, если с помощью отверстия сделать монету легче на 1 г, это даст экономию примерно в 1,6 копейки. Если продырявить все находящиеся в обороте монеты номиналом в рубль и более, это позволит сэкономить порядка 17 тыс. т стали стоимостью около 277,3 млн рублей.

Но при этом не исключено, что расходы на переоборудование станков по изготовлению монет будут исчисляться большими суммами. Из-за этого нумизмат, редактор и издатель журнала «Нумизматика» Наталья Каштанова назвала идею Соловьева популистской.

Для выпуска таких монет нужно менять технологию, нужен будет другой станок. Над ним должны работать конструкторы, проектировщики, наладчики оборудования. Это выльется в многомиллионные расходы, — говорит Каштанова.

На вопрос о возможности экономии на производстве монет она сообщила, что выход — в максимальном уходе от наличных.

Добавим, что идеи об исключении из оборота копеек и появлении десятитысячной купюры уже озвучивались ранее, но пока к конкретным результатам не привели.

Отказаться от копеек (правда, только одно- и пятикопеечных монет) сам ЦБ предлагал еще в 2008-м, а затем в 2010 году, однако тогда решение не было принято. В 2010 году представители ЦБ утверждали, что выпуск копеечной монеты стоит 47 копеек, пятикопеечной — 69 копеек.

Стоит отметить, что копейки сейчас количественно превосходят рублевую мелочь. По данным ЦБ на октябрь 2015 года, в общем количестве монет 40% составляют десятикопеечные, 12% — однокопеечные, по 11% — пятидесятикопеечные и рублевые, 9% — пятикопеечные, 8% — десятирублевые, 5% — двухрублевые и 4% — пятирублевые.

Выпустить купюру достоинством 10 тыс. рублей летом 2014 года предлагала группа депутатов Госдумы от ЛДПР. Парламентарии предлагали главе ЦБ посвятить новую банкноту недавно на тот момент включенным в состав России Крыму и Севастополю.