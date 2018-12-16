Судебные приставы сняли 1,5 млн рублей со счетов Свердловской управляющей компании

После того как Свердловская управляющая компания отказалась в добровольном порядке выплатить долги перед ресурсопоставлющей организацией, судебные приставы сделали ряд запросов в регистрирующие органы. Их результаты позволили обнаружить к организации три банковских счёта, откуда впоследствии были списаны 1,5 млн рублей.