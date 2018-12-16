Судебные приставы сняли 1,5 млн рублей со счетов Свердловской управляющей компании
Сегодня, 11:40ЭкономикаФото: r66.fssprus.ru
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У Свердловской управляющей компании образовалась задолженность перед поставщиком тепловой энергии в размере 1,5 млн рублей. Суд предоставил срок для добровольной ликвидации задолженности, однако компания проигнорировала судебное требование.
После того как Свердловская управляющая компания отказалась в добровольном порядке выплатить долги перед ресурсопоставлющей организацией, судебные приставы сделали ряд запросов в регистрирующие органы. Их результаты позволили обнаружить к организации три банковских счёта, откуда впоследствии были списаны 1,5 млн рублей.
Денежные средства отправились поставщику тепловой энергии, а исполнительное производство закрыли, так как задолженность была погашена, сообщает «ЕТВ».
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