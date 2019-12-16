Поликлиника Нижнего Тагила взыскала со ВГОКа более миллиона рублей
Сегодня, 11:12ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Арбитражный суд Свердловской области обязал ОАО «ВГОК» выплатить ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил» порядка 1,14 миллиона рублей долга, а также пенни в районе 122 тысяч рублей, и 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на госпошлину.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Это решение было принято на заседании 12 декабря и вступит в законную силу через месяц.
Комментарий со стороны поликлиники получить не удалось. В приёмной пояснили, что назвать причину судебного разбирательства может только главврач Лариса Запольская, но её до 17 декабря на рабочем месте не будет.
Напомним, ОАО «ВГОК» зарегистрирован в качестве банкрота в 2015 году. Кредиторами была 91 компания. В 2018 году на комбинате введена процедура наблюдения. На начало 2019 года комбинат задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на декабрь счета предприятия были заморожены по решению суда.
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