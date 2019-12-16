Поликлиника Нижнего Тагила взыскала со ВГОКа более миллиона рублей

Это решение было принято на заседании 12 декабря и вступит в законную силу через месяц.

Комментарий со стороны поликлиники получить не удалось. В приёмной пояснили, что назвать причину судебного разбирательства может только главврач Лариса Запольская, но её до 17 декабря на рабочем месте не будет.