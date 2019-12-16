В Нижнем Тагиле за хищение квартир будут судить застройщика дома на Удовенко

По версии следствия, в мае 2006 года между ООО «Домостроительная компания» и Ипотечно-потребительский кооператив «Фотеево» был заключен договор на возведение жилого дома на улице Удовенко. До января 2009 года строительство вело ООО «Домостроительная компания». Затем стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования от инвестора — ИПК «Фотеево».

В июне 2012 года между мэрией Нижнего Тагила и ЖСК «Уютный дом» был заключен договор аренды земли для продолжения строительства. С марта 2013 года ООО «Ист-сервис» получило полномочия застройщика и должно было заключить договоры долевого участия в строительстве с гражданами — вышедшими пайщиками из ИПК «Фотеево».

Далее, как полагает следствие, руководители компании решили похитить имущество граждан путем приобретения прав на объекты недвижимости. Они подготовили отличный от первоначального проект дома, где путем уменьшения площади квартир создали дополнительные жилые помещения. В августе 2017 года дом ввели в эксплуатацию, а права собственников квартир оказались ущемлены в ввиду уменьшения площади и раздробленности помещений. В дальнейшем подозреваемые продали квартиры, несмотря на ранее заключенные договора с участниками долевого строительства.