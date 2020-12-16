Аналитики: в Екатеринбурге в последние два месяца массово закрываются ИП

Такие выводы сделали аналитики «Контур.Фокуса» для E1. Данная тенденция повлияла на общее количество предприятий в городе. Их число также снизилось на 7%, но с начала 2020 года. Количество снизилось со 137,9 тысячи до 128,3 тысячи. Эксперты отметили, что тенденция к снижению наблюдалась и раньше, однако в 2019 году было закрыто только 3% предприятий.