Аналитики: в Екатеринбурге в последние два месяца массово закрываются ИП

Аналитики: в Екатеринбурге в последние два месяца массово закрываются ИП

Сегодня, 17:05ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге наблюдается массовое закрытие ИП. Так, с октября по декабрь 2020 года в городе на 7% уменьшилось число физлиц, которые занимаются предпринимательством. Ранее их было 59,2 тысячи, а теперь стало 54,9 тысячи.

Такие выводы сделали аналитики «Контур.Фокуса» для E1. Данная тенденция повлияла на общее количество предприятий в городе. Их число также снизилось на 7%, но с начала 2020 года. Количество снизилось со 137,9 тысячи до 128,3 тысячи. Эксперты отметили, что тенденция к снижению наблюдалась и раньше, однако в 2019 году было закрыто только 3% предприятий.

При этом пик ликвидаций наблюдается именно в последние два месяца. В Екатеринбурге число предпринимателей снизилось на 4,1 тысячи, а в 2019 году — на 0,7 тысячи больше.

Аналитики считают, что такое падение обусловлено второй волной коронавируса. При этом больше всего закрыто организаций, которые занимались сельским хозяйством, туризмом, финансами и оптовой торговлей.

Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Андрей Гавриловский считает, что волна ликвидаций может быть связана с ростом налогов на имущество.

Индивидуальным предпринимателям в Екатеринбурге жить стало откровенно хуже. Еще в январе нам обещали снизить налог на имущество до 0,15%, а в конце года оставили 1%. Хотели вообще поднять в два раза, но вмешались мэр Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин, говорит он.

Он уверен, что это только начало и массовых закрытий стоит ожидать и в будущем. По его словам, деятельность прекратят еще около 40% предпринимателей.

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