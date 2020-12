Экс-глава Свердловской области попросил снизить кредитные ставки для промпредприятий

Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин предложил пересмотреть параметры льготных кредитов для промышленных предприятий.

Сейчас Мишарин является председателем совета директоров холдинга «Синара-Транспортные машины», пишет РБК. По его мнению, нужно перейти на новый уровень оказания транспортных услуг. Ему должна способствовать реализация транспортных проектов в формате государственно-частного партнерства и компания всецело готова к сотрудничеству по этому вопросу. Кроме того он считает, что компании-производители нуждаются в поддержке государства при выводе новых продуктов на иностранные рынки. Мишарин также предложил пересмотреть параметры льготных кредитов для промышленных предприятий: снизить ставки и упростить процедуру оформления. Условия под 5% годовых были высоко востребованы несколько лет назад, но с тех пор ключевая ставка Центробанка неуклонно шла вниз, и для эффективной работы важно учитывать эти изменения,сказал бывший губернатор.

