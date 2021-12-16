БСК: Новые технологии в производстве способствовали рекордным показателям

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов проинформировал о результатах работы в уходящем году. БСК успешно вышла на исторические максимумы производства: 218 тысяч тонн бикарбоната натрия (+18 процентов к уровню 2020 г.) и около 52 тысяч тонн натра едкого твердого (+31 процент).

По данным информационного портала kp.ru, объем производства ПВХ продемонстрировал рост до 269 тысяч тонн, а кальцинированной соды марки Б — до уровня в 1824 тысячи тонн. Эдуард Давыдов назвал эти показатели лучшими в 70-летней истории существования предприятия. «В рублевом эквиваленте мы фиксируем рост общего объема произведенной продукции более чем на 20 процентов (58,1 миллиарда рублей). Как следствие — существенный рост и выручки (58,9 миллиарда рублей), и чистой прибыли до 15 миллиардов, — сообщил Давыдов. — При этом компания заплатит в бюджеты всех уровней 10,4 миллиарда рублей налоговых отчислений. Так что, действительно, результаты впечатляющие. И, я бы сказал, очень приятные». Руководитель БСК уточнил, что достичь таких показателей удалось благодаря постоянной модернизации производства и активному внедрению передовых технологий. В уходящем году в БСК полностью реконструировали производство очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды). В эксплуатацию запустили новый винтовой компрессор, который куплен за полмиллиарда рублей. Благодаря этому стало возможным не только наращивание объемов производства, но и значительное улучшение качества выпускаемой продукции. «Мы стали первым предприятием в стране, где разработали и внедрили технологию разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше использовать, — заявил Давыдов. — Мы одними из первых в мире внедрили технологию непрерывного дозирования инициатора, разработали технологию пеногашения в процессе полимеризации, что позволило значительно увеличить производство ПВХ». Зарплаты сотрудников БСК выросли в уходящем году в среднем на 16 процентов к прошлогоднему уровню. На оказание социальной поддержки работникам руководство выделяет 2,7 миллиарда рублей. Давыдов сообщил, что в БСК продолжают реализацию программы «Повышение благосостояния трудового коллектива до 2025 г.». «Хочу отдельно высказать слова благодарности главе республики Радию Хабирову и премьер-министру республики Андрею Назарову за возможность в оперативном режиме решать очень многие текущие вопросы, тем самым повышая эффективность принятия управленческих решений», — отметил Давыдов. Совместными усилиями с экспертами «ВЭБ Инжиниринг», работающего в составе государственной корпорации «ВЭБ.РФ», специалисты БСК разработали программу, направленную на стратегическое развитие на период до 2030 года. Речь идет в данном случае и о дальнейшей модернизации оборудования, и о создании новых производственных линий на предприятии, рассказал руководитель. На рассмотрение нового совета директоров БСК программу представят уже в ближайшее время, подытожил Эдуард Давыдов.

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