Выручка частных клиник в России выросла во время пандемии до 30%

Эпидемия коронавируса заставила россиян внимательней относится к своему здоровью. Самым востребованным видом медицинской помощи стала диагностика, в том числе и в частных медицинских центрах. На сколько вырос спрос в пандемию на анализы и КТ? И сколько миллиардов россияне потратили на ковид-тесты?

В 680 млрд рублей оценивается общий объем рынка платных медицинских услуг в России. Самым быстрорастущим сегментом за последнее время стала лучевая диагностика. В 2020 году спрос на компьютерную томографию вырос на 30%. Параллельно с рынком медуслуг растет рынок клинической лабораторной диагностики. Он прибавил 20% и достиг в 2020 году 336 млрд рублей. Такие данные приводит аналитический центр Vademecum. Рынок у нас, конечно, приупал в 20-м году по сравнению с 19-м, понятно — из-за ковида, из-за многих перипетий, которые происходили, порядка 6% в финансовом выражении. Хотя, надо сказать, что это не для всех одинаково получилось. Крупнейшие сетевые компании, которые частной медициной занимаются, вышли в плюс,рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. В Свердловской области частные медицинские учреждения занимают достаточно большое место. Так, из 2389 выданных региональным Минздравом медицинских лицензий — 1413 получили частные медучреждения. В 2020 «коронавирусном» году их количество в области не сократилось. Силами частных лабораторий было выполнено более 2,6 млн исследований на диагностику COVID-19. А весной этого года с началом массовой вакцинации как минимум на треть возрос спрос на анализы на наличие антител к коронавирусу. Выручка частных медицинских лабораторий в Екатеринбурге и области за первые три недели массовой вакцинации превысила 17 млн рублей и выросла на 35% по сравнению с концом декабря. В общем в 2020 году компании, которые делают анализы на COVID-19, увеличили оборот вдвое и больше. По данным экспертов, только за год россияне заплатили частным лабораториям за тесты на коронавирус 42 млрд рублей. В лабораторной службе «Хеликс», филиалы которой есть и в Екатеринбурге, рассказали, что 23% от всех анализов — исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией. При этом выгоду они приносят количеством, а в исполнении — это далеко не самый рентабельный тест. Это отдельный трек в лабораториях, это отдельные требования регуляторные. Еще требования, которые постоянно «апдейтятся», по скорости выдачи результатов. Они тоже подразумевают, что надо больше персонала, круглосуточная работа, поэтому в этом случае затрат гораздо больше,сообщил генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук. Четверть затрат в себестоимости ПЦР-теста на коронавирус приходится на реагенты, расходные материалы и средства индивидуальной защиты. Самая большая статья расходов — это зарплата сотрудников лаборатории и диагностического центра. Еще 7% — накладные расходы, а остальное зарплата сотрудников лаборатории и диагностического центра. Прибыль компании при этом колеблется от 10 до 25%. За 23 года компания «Хеликс» нарастила оборот до 6 млрд рублей, и только за 2020 год он увеличился в два раза. На сегодняшний день у «Хеликса» пять высокотехнологичных лабораторий в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. А в каталоге — две с половиной тысячи различных тестов. Собственных центров по приему анализов у компании 22, еще 400 работают по франшизе. По прогнозам аналитиков, рынок медицинской диагностики продолжит расти, и в году лабораторные услуги прибавят 13%. Оптимистичные прогнозы на ближайшие годы и для всей платной медицины. Построены прогнозы до 2025 года. Предполагается, что рынок будет расти со скоростью до 3% в стоимостном выражении. Это, наверно, будет где-то под 900 миллиардов рублей. Некоторые наши зарубежные коллеги оценивают, что медицина в России достаточно высокого уровня, и многие стремятся на российский рынок. Поэтому российский рынок с точки зрения работы на экспорт, что называется, конечно, весьма и весьма имеет неплохие перспективы,считает Сергей Катырин. Однако некоторые сегменты частной медицины пока остаются туманными. Например, ни Росстат, ни аналитические агентства не собирают информацию о том, сколько услуг функциональной диагностики было оказано за год, и сколько за них заплатили россияне. В будущем это должна исправить Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, где будут собираться все данные — и от государственных, и от частных медучреждений. Ожидается, что такая система повысит точность статистики и качество медицинской помощи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter