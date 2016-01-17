Нижний Тагил получит ещё 210 миллионов для работы над «Тагильской лагуной» (ФОТО)

О продолжении реконструкции в 2016 году сообщает vsenovostint.ru. Журналистам информационного агентства стало известно о подготовке Федеральным агентством по туризму к выделению Нижнему Тагилу второго транша в размере 210 миллионов рублей для продолжения работ над реконструкцией городской набережной.

В прошлом году тагильчане обратили внимание на то, что несмотря на преображение набережной Нижнего Тагила, её торжественного открытия так и не произошло. Возможно, это было связано с тем, что работа над проектом ещё далека от завершения.

Ведь всё ещё продолжаются работы у цирка. Кроме того, городскую набережную планируется облагородить и в направлении к Городскому дворцу детского и юношеского творчества. Примечательно, что сумма, предусмотренная вторым траншем, на 10 миллионов меньше, чем было вложено в начальный этап реконструкции, который обошёлся в 220 миллионов рублей.

Особенно любопытно получение крупных траншей на развитие туризма выглядит в контексте того, что у Нижнего Тагила не всегда хватает денег на необходимое. Например, на уличное освещение, остановки общественного транспорта и даже на отопление детских садов.