Нижний Тагил вошел в топ городов с поднявшимися ценами на земельные участки

В целом по России цены на землю в минувшем году упали на 7,7%. Однако в некоторых городах отмечена положительная динамика. На первом месте в топе по подорожанию оказался Владивосток, там цены на землю поднялись на 57,9% — со 150 тысяч рублей за сотку до 236 тысяч рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем — Чебоксары.