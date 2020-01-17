Нижний Тагил вошел в топ городов с поднявшимися ценами на земельные участки
Сегодня, 15:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Нижний Тагил вошел в десятку городов России с выросшей стоимостью земельных участков, пишет «Российская газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
В целом по России цены на землю в минувшем году упали на 7,7%. Однако в некоторых городах отмечена положительная динамика. На первом месте в топе по подорожанию оказался Владивосток, там цены на землю поднялись на 57,9% — со 150 тысяч рублей за сотку до 236 тысяч рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем — Чебоксары.
В десятке лидеров также оказался Нижний Тагил, цена за сотку выросла на 20%. Сейчас сотка земли, по данным издания, стоит в среднем 30 тысяч рублей.
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