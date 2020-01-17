После проверки Счётной палаты Нижнетагильский драмтеатр устранил 6 из 8 нарушений
Сегодня, 17 января, на комиссии Нижнетагильской думы Счётная палата представила результаты проверки Драматического театра за 2018 год. Шесть нарушений из восьми были устранены.
Хочу отметить, что нарушения устраняются. На сегодняшний день из восьми шесть устранено и два находятся в стадии исполнения. Что касается представления по учреждению культуры, есть вопросы, которые необходимо доработать и довести до завершения те мероприятия, которые указаны в представлении, сообщил Валерий Платунов.
Директор Драмтеатра Ольга Анисимова отметила нарушения по работе буфета.
Один вопрос, который не был выполнен — это работа наших буфетов. Мы расторгли договор, нашли нового подрядчика. В плане аренды буфетов у нас всё выполняется по закону, сказала Анисимова.
Ранее начальник управления культуры Светлана Юрчишина в интервью с TagilCity.ru говорила, что к проверкам относится с уважением. По её мнению, они необходимы, чтобы мобилизовать и привести в соответствие работу учреждений.
[Хочу высказать] слова благодарности Счётной палаты и директору Нижнетагильского драматического театра за конструктивную работу, сказала Светлана Юрчишина.
Напомним, в основном в ходе проверки были выявлены нарушения, касающиеся муниципального задания. Было установлено, что не соблюдены требования к бухгалтерскому учёту на сумму 300 тысяч рублей и искажены данные в отчёте. Учреждением не выдержан порядок ведения учёта при формировании доходов на будущий период, что повлекло за собой их неотражение в отчёте в размере 104 миллионов рублей. Также нарушен порядок составления планов финансово-хозяйственной деятельности и оформления путевых листов. Драмтеатр пользовался земельными участками без правовых оснований, но, по словам председателя Счётной палаты Валерия Платунова, это было устранено в ходе проверки. Проверяющие установили несоответствие организационной структуры, а муниципальное движимое имущество не отнесено в особо ценному. Театр не предъявил арендатору пени за несвоевременное внесение платежей в сумме 698,1 тысячи рублей