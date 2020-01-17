После проверки Счётной палаты Нижнетагильский драмтеатр устранил 6 из 8 нарушений

Хочу отметить, что нарушения устраняются. На сегодняшний день из восьми шесть устранено и два находятся в стадии исполнения. Что касается представления по учреждению культуры, есть вопросы, которые необходимо доработать и довести до завершения те мероприятия, которые указаны в представлении, сообщил Валерий Платунов.

Директор Драмтеатра Ольга Анисимова отметила нарушения по работе буфета.

Один вопрос, который не был выполнен — это работа наших буфетов. Мы расторгли договор, нашли нового подрядчика. В плане аренды буфетов у нас всё выполняется по закону, сказала Анисимова.

Ранее начальник управления культуры Светлана Юрчишина в интервью с TagilCity.ru говорила, что к проверкам относится с уважением. По её мнению, они необходимы, чтобы мобилизовать и привести в соответствие работу учреждений.

[Хочу высказать] слова благодарности Счётной палаты и директору Нижнетагильского драматического театра за конструктивную работу, сказала Светлана Юрчишина.