В Первоуральске налоговая банкротит завод из-за долга в 14,2 миллиона рублей

Задолженность по налогам и сборам составляет 14,2 миллиона рублей. Согласно данным с сайта предприятия, оно основано в 1959 году. Сейчас завод занимается строительством мобильных и быстровозводимых зданий. Гендиректором завода является Сергей Суслов, который дважды избирался депутатом городской думы и возглавлял фракцию «Патриоты России».

Журналистам издания Суслов пояснил, что налоговой системе все равно, пытается ли предприятие преодолеть кризис, основная цель — взыскание долгов.

Если система будет продолжать давить, то пострадают больше ста человек и их семьи. С налоговой мы сотрудничаем, но есть рамки, в которых они могут влиять на сроки. Здесь, видимо, мы вышли за рамки, и закрутился маховик системы,подчеркнул коммерсант.