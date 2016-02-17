В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод увеличит выпуск вагонов в 4 раза по сравнению с 2015 годом
Уралвагонзавод рассказал о перспективах вагоностроения на 2016 год. По информации, предоставленной пресс-службой нижнетагильского предприятия, во второй половине 2016 года стоит ожидать значительного увеличения выпуска железнодорожных вагонов.
На протяжении последних нескольких лет выпуск вагонов на УВЗ неуклонно падал. Тем не менее, на предприятии считают, что перспективы есть.
Ситуация изменилась в лучшею сторону после того, как был найден крупный иностранный заказчик, в роли которого выступил Азербайджан. Переговоры о поставках вагонов ведутся с Ираном, Казахстаном и Туркменией.
Есть перспектива и на внутреннем рынке. С 1 января в России было запрещено эксплуатировать вагоны с истёкшим сроком службы. Это означает, что потребуется замена таких вагонов. Производить новые будут, естественно, в Нижнем Тагиле.
Чтобы понимать, о каком подъёме идет речь, достаточно сказать, что в 2015 году УВЗ произвел 3,5 тысячи единиц подвижного состава. В 2016 году эта цифра должна увеличится до 14 тысяч. Это, конечно, не показатели 2010-12 годов, когда выпускали по 25-28 тысяч вагонов в год, но, тем не менее, прирост в четыре раза. Ожидается, что экспорт вырастет в 3,6 раза.
Совсем недавно в Нижнем Тагиле прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ. В свою очередь на предприятии заявляли, что сокращений не будет. Принимая во внимание предоставленные сведения, логично предположить, что так оно и есть и уже летом рабочие будут загружены работой.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru