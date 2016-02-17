В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод увеличит выпуск вагонов в 4 раза по сравнению с 2015 годом

На протяжении последних нескольких лет выпуск вагонов на УВЗ неуклонно падал. Тем не менее, на предприятии считают, что перспективы есть.

Ситуация изменилась в лучшею сторону после того, как был найден крупный иностранный заказчик, в роли которого выступил Азербайджан. Переговоры о поставках вагонов ведутся с Ираном, Казахстаном и Туркменией.

Есть перспектива и на внутреннем рынке. С 1 января в России было запрещено эксплуатировать вагоны с истёкшим сроком службы. Это означает, что потребуется замена таких вагонов. Производить новые будут, естественно, в Нижнем Тагиле.

Чтобы понимать, о каком подъёме идет речь, достаточно сказать, что в 2015 году УВЗ произвел 3,5 тысячи единиц подвижного состава. В 2016 году эта цифра должна увеличится до 14 тысяч. Это, конечно, не показатели 2010-12 годов, когда выпускали по 25-28 тысяч вагонов в год, но, тем не менее, прирост в четыре раза. Ожидается, что экспорт вырастет в 3,6 раза.

Совсем недавно в Нижнем Тагиле прошел митинг против массовых сокращений на УВЗ. В свою очередь на предприятии заявляли, что сокращений не будет. Принимая во внимание предоставленные сведения, логично предположить, что так оно и есть и уже летом рабочие будут загружены работой.