Объём отгруженных товаров в Свердловской области вырастет в 2,7 раза к 2035 году

Проект концепции промышленного и инновационного развития Свердловской области был представлен и защищён областным Министерством промышленности и науки.

В документе говорится о том, что к 2035 году объём отгруженных товаров промышленного производства в регионе должен увеличиться в 2,7 раза.

По информации «Областной газеты», в концепции ключевыми показателями экономического развития региона также названы увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, рост производительности труда, ежегодное поддержание индекса промышленного производства.

Реализация концепции будет происходить через конкретные проекты.