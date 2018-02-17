Объём отгруженных товаров в Свердловской области вырастет в 2,7 раза к 2035 году
17 февраля, 10:45Экономика
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Стали известны планы промышленного и инновационного развития Свердловской области на 17 лет вперёд, до 2035 года.
Проект концепции промышленного и инновационного развития Свердловской области был представлен и защищён областным Министерством промышленности и науки.
В документе говорится о том, что к 2035 году объём отгруженных товаров промышленного производства в регионе должен увеличиться в 2,7 раза.
По информации «Областной газеты», в концепции ключевыми показателями экономического развития региона также названы увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, рост производительности труда, ежегодное поддержание индекса промышленного производства.
Реализация концепции будет происходить через конкретные проекты.
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