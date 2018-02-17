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Объём отгруженных товаров в Свердловской области вырастет в 2,7 раза к 2035 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объём отгруженных товаров в Свердловской области вырастет в 2,7 раза к 2035 году

17 февраля, 10:45Экономика
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