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Завод в Реже оштрафован на 100 000 рублей за долги по электроэнергии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завод в Реже оштрафован на 100 000 рублей за долги по электроэнергии

17 февраля, 13:10Экономика
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