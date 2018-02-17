Завод в Реже оштрафован на 100 000 рублей за долги по электроэнергии

Одно из предприятий в Реже накопило долг перед ООО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 230 000 рублей. Компания сообщила нарушителю о задолженности и предложила заводу самостоятельно ограничить подачу электропитания.

Однако нарушитель не только отказался от процедуры, но и решил не оплачивать долг. Кроме того, он не пустил на предприятие представителей электросетевой компании, которые должны были перекрыть подачу электроснабжения.