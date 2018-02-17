Завод в Реже оштрафован на 100 000 рублей за долги по электроэнергии
17 февраля, 13:10Экономика
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Один из свердловских заводов, находящийся в Реже, накопил долг за электроэнергию и отказался ввести ограничение по подаче электричества. В суде нарушителя оштрафовали на 100 000 рублей.
Одно из предприятий в Реже накопило долг перед ООО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 230 000 рублей. Компания сообщила нарушителю о задолженности и предложила заводу самостоятельно ограничить подачу электропитания.
Однако нарушитель не только отказался от процедуры, но и решил не оплачивать долг. Кроме того, он не пустил на предприятие представителей электросетевой компании, которые должны были перекрыть подачу электроснабжения.
В уральском управлении Ростехнадзора был составлен протокол об административном правонарушении. По решению Режевского мирового суда должника приговорили к выплате штрафа в 100 000 рублей из-за невыполнения требования об ограничении электроснабжения, пишет пресс-служба ООО «ЭнергосбыТ Плюс».
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