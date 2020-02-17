Екатеринбург вошел в топ безопасных городов для торговли и ресторанного бизнеса
Сегодня, 09:26ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Уральская столица признана наиболее безопасным городом для торгового и ресторанного бизнеса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования компании «Delta Системы безопасности».
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбург оказался на первом месте в списке безопасности. Следом за ним идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. Рейтинг составлен на основе сравнительного анализа числа точек, поставленных под охрану ЧОПов, с числом выездов на вызовы.
Более всего вызовов зафиксировано в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. 70% вызовов связаны с нетрезвыми посетителями, 30% обращения — с хищением товара и имущества.
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