Роскомнадзор выявил на УВЗ нарушение в сфере предпринимательской деятельности

В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru факт нарушения подтвердили, однако подробностей не предоставили, заявив, что нарушения уже устранены.

Управлением Роскомнадзора при проверке деятельности Общества выявлены незначительные нарушения, которые в настоящее время устранены. В связи с чем Арбитражный суд Свердловской области ограничился предупреждением,заявили в пресс-службе предприятия.