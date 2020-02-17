Роскомнадзор выявил на УВЗ нарушение в сфере предпринимательской деятельности
Сегодня, 15:37ЭкономикаФото: Google.Maps
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11 февраля Арбитражный суд Свердловской области вынес АО НПК «Уралвагонзавод» предупреждение, в связи с иском управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу о привлечении предприятия в Нижнем Тагиле к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru факт нарушения подтвердили, однако подробностей не предоставили, заявив, что нарушения уже устранены.
Управлением Роскомнадзора при проверке деятельности Общества выявлены незначительные нарушения, которые в настоящее время устранены. В связи с чем Арбитражный суд Свердловской области ограничился предупреждением,заявили в пресс-службе предприятия.
Согласно решению суда, предупреждение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
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