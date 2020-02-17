Центробанк впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Предложено исключить несколько устаревших оснований. В частности, убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, из списка могут уйти «нестандартные и сложные расчеты».

К новым основаниям относятся регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя и отказ клиента от разовой операции по счету.