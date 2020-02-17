Центробанк впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Сегодня, 10:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Центральный Банк России намерен впервые за восемь лет пересмотреть перечень оснований для блокировки счетов, пишет РБК.
Предложено исключить несколько устаревших оснований. В частности, убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, из списка могут уйти «нестандартные и сложные расчеты».
К новым основаниям относятся регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя и отказ клиента от разовой операции по счету.
Кроме того, отмечается, что у банков могут возникать вопросы к организациям, расходы которых существенно превышают доходы. Под подозрение могут попасть юрлица, оплачивающие транспортные или медицинские услуги криптовалютой.
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